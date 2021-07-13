السعودية تعلن تفاصيل مهمة بشأن الحج

المصدر: الرياض - د ب أ

أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان اليوم الثلاثاء أن المملكة استكملت الاستعدادات كافة المتعلقة بأمن الحج، مشيرا إلى أنه «لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح».

وأعلن الطويان خلال المؤتمر الصحافي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442هـ «أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر».

وأوضح «أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت».

وأكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

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