معارك في مخيم لاجئين بإقليم تيغراي الإثيوبي

المصدر: تيغراي - أ ف ب

اندلعت معارك اليوم الثلاثاء بين قوات متناحرة في مخيم لاجئين بإقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد حرباً، حسبما أكدت مصادر بمنظمات إنسانية لوكالة فرانس برس نقلا عن شهود عيان.

ودارت المعارك في مخيم ماي أيني للاجئين الإريتريين، بين قوات تيغراي وجنود إثيوبيين وحلفائهم من قوات أمهرة، وفق المصادر. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وذكر الكثير من اللاجئين أن أغلفة الذخيرة كانت تتساقط على أسطح مساكنهم، وعمد بعض اللاجئين من ماي أيني ومخيم أدي هاروش المجاور إلى الفرار سيرا باتجاه منطقة أمهرة، بحسب المصادر.

وبحلول الظهيرة كانت المعارك على ما يبدو قد هدأت، مع سيطرة قوات تيغراي على معظم المنطقة. ولا يمكن التأكد من المعلومات فورا لانقطاع شبكات الاتصال في المنطقة. ولم يرد متحدث عسكري على طلب للتعليق.

وكان مخيمان للاجئين الإريتريين يقعان شمالا قرب الحدود مع إريتريا، قد دُمرا في وقت سابق في النزاع المستمر منذ ثمانية أشهر بين القوات الإثيوبية ومتمردي تيغراي.

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