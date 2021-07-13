فرنسا تعلن حالة الطوارئ وتحظر التجول في إقليمين لمواجهة متحور "دلتا"

المصدر: باريس-وام

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة إجراءات جديدة في البلاد لمواجهة تفشي متحور فيروس كورونا "دلتا" في البلاد وإعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول اعتبارًا من يوم غد في إقليمي ريونيون ومارتينيك.

وتتضمن سلسلة إلاجراءات الجديدة جعل اللقاح إلزاميا لجميع العاملين في القطاع الصحي و دور رعاية المسنين و المتصلين بالفئات الهشة بدءا من شهر سبتمبر المقبل،مع إمكانية أن يشمل القرار فيما بعد عامة الناس فيما سيتم إطلاق حملات تطعيم محددة في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي.

وقال ماكرون في خطاب متلفز وجهه إلى الفرنسين "إذا لم يزد تطعيم الفرنسيين بشكل كافٍ ، فسيكون من الضروري طرح مسألة التطعيم الإجباري لجميع الفرنسيين،يجب أن نتحرك نحو تطعيم الجميع لأن هذا هو السبيل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية في البداية".

ومن الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي جعل الإدلاء بالجواز الصحي شرطا لارتياد الأماكن العامة حيث سيتم تطبيق هذا الممر الصحي على جميع الأطفال و البالغين في الأماكن التي يزيد عدد الناس فيها عن 50 شخصًا ، مثل المتنزهات الترفيهية و المطاعم و صالات الرياضة و المسارح و غيرها ،هذا سيشمل جميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا".

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