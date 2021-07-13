الرئيس العراقي: فاجعة حريق المستشفى نتاج الفساد وسوء الإدارة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هي نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.

أضاف صالح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي، بارتفاع حصيلة ضحايا حريق المستشفى إلى 64 شخصاً.

واندلع الحريق الليلة الماضية في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحسين، وأوردت شبكة أخبار الناصرية أن الأهالي يتوافدون إلى دائرة الطب العدلي للبحث عن جثث ذويهم الذين لاقوا حتفهم جراء الحريق.

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