بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن.



وقال المحقق جو ريان إن "مصادرة اليوم هي علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل لأشهر قادمة بينما نركز على أولئك الذين في صميم عملية غسل الأموال المشتبه بها".



وتأتي المصادرة الكبيرة في أعقاب أخرى شملت ما قيمته 114 مليون إسترليني من العملة المشفرة في 24 يونيو حزيران. وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال.

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