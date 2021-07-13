250 ألف دولار لتذكرة الفضاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شركة «فيرجن جالاكتيك»، المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون، أن سعر تذكرة رحلة الفضاء تبلغ 250 ألف دولار، وأضافت أنها جمعت 80 مليون دولار من المبيعات والودائع حتى الآن، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية. وتشمل كل رحلة فضائية 4 دقائق من تجربة انعدام الجاذبية.

وكان الملياردير إيلون ماسك، رئيس «سبيس إكس» أول الحاجزين، عقب عودة برانسون، أمس الأول إلى الأرض بعد أول رحلة مأهولة نفذها مع آخرين إلى حدود الفضاء. وقال متحدث باسم شركة «فيرجن جلاكتيك» إن ماسك دفع 10 آلاف دولار كوديعة لحجز مقعد في إحدى رحلات برانسون القادمة ولم يتم تحديد موعده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news