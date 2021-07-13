صواعق تقتل أكثر من 70 شخصا في الهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم في صواعق برق ضربت الكثير من الولايات في الهند، حسبما أعلنت السلطات .

وذكرت تقارير أن عددا من القتلى وأصيبوا خلال محاولتهم التقاط صور سيلفي قرب قلعة تاريخية.

وكل عام يلقى مئات الأشخاص نحبهم في عواصف قوية ترافق بدء موسم الأمطار الذي يخفف من حرارة الصيف في سهول شمال الهند.

ومن بين 76 قتيلاً ، لقي 23 شخصًا على الأقل حتفهم في ولاية راجاستان، من بينهم عشرة كانوا يشاهدون العاصفة تعبر مدينة جايبور من أبراج مراقبة بالقرب من "حصن عامر" الشهير، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث بالولاية لوكالة فرانس برس. .

وقال المسؤول في شرطة جايبور، ساوراب تيواري، لوكالة فرانس برس "كان المطر ينهمر عندما كان الناس هنا. احتموا في الأبراج عندما اشتدت غزارة المطر".

وكان الناس قد تدفقوا إلى القلعة التي تطل على جايبور، بعد أسابيع عدة من الحرارة الشديدة في الولاية.

وقال تيواري إن 30 شخصا كانوا في البرجين عندما ضربتهما الصواعق.

وأضاف أن "بعض الجرحى أصيبوا بالإغماء جراء الصواعق، فيما فر آخرون ذعرا وفي ألم شديد".

وكانت فرق الطوارئ تتفقد، الاثنين، ما إذا كان أي من الضحايا قد وقع في خندق عميق على أحد جوانب الأبراج.

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، تخصيص مبالغ ستدفع لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم، معزيا بوفاتهم.

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