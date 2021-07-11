وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل

المصدر: بروكسل - وكالات

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، في بروكسل، رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، وزير الخارجية، يائير لبيد.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، بأن اللقاء جرى على هامش زيارة شكري لبلجيكا، لتسليم رسالة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب ذات البيان، أكد الوزير المصري على "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

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