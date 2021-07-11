صحيفة: وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة

المصدر: تل أبيب - وام

قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" إن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة في الأيام المقبلة لبحث إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة وإعادة تأهيل القطاع واستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

ووفقا لموقع الصحيفة فإن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها مسؤولون إسرائيليون لمصر في إطار استكمال المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد عودة الوفد من القاهرة لبحث الاقتراح المصري والتصويت على قبوله أو رفضه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري قوله إنه لن تكون هناك جولة قتال أخرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وأنه من المتوقع أن تبدأ الفرق الهندسية المصرية في ترميم المباني التي دمرت خلال عملية "حارس الأسوار" في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

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