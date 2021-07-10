إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس كورونا

المصدر: الجزائر - رويترز

أفادت قناة «النهار» الجزائرية، اليوم السبت، بإصابة رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القناة أن «مصالح الوزارة الأولى أعلنت اليوم السبت إصابة الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبدالرحمن بفيروس كورونا».

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن «الوزير الأول قد دخل في حجر صحي على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر».

كما أكدت المصادر أن «الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد».

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