انفجار هائل قرب مبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني ومنظمة صناعية في طهران

المصدر: طهران - د ب أ

أفاد التليفزيون الإيراني بوقوع انفجار في الدقائق الأولى من صباح اليوم، في شمال وشمال غربي العاصمة طهران.

وقال التليفزيون إن الإنفجار وقع بالقرب من المبنى المركزى للإذاعة والتلفزيون والمبنى المركزى لمنظمة التجديد والتنمية الصناعية فى إيران.

وتتعاون منظمة التنمية مع منظمة الطاقة الذرية، والحرس الثوري، ووزارة الدفاع، في برامج إيران النووية والصاروخية والجوفضائية.

وأشار التليفزيون الإيراني إلى أن مصدر الانفجار الرهيب " جسم مجهول في منطقة متنزه ملّت".

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