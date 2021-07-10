حصيلة الضحايا جراء انهيار مجمع سكني في فلوريدا ترتفع إلى 79 قتيلاً

المصدر: فلوريدا - أ ف ب

أعلنت السلطات الأميركية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار المجمع السكني في فلوريدا إلى 79 قتيلا، إثر العثور على جثة إضافية.

وأكدت رئيسة بلدية ميامي ديد دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحافي اكتشاف جثة جديدة، بعد أن تم العثور على 14 جثة أخرى في وقت سابق الجمعة. ومن بين الضحايا الـ79، تم التعرّف إلى 53 شخصا، وهناك 61 شخصاً يُعتقد أنهم كانوا في المبنى لحظة انهياره، لا يزالون في عداد المفقودين، حسب رئيسة البلدية.

ومساء الأحد الماضي تم هدم ما تبقى من المبنى نظرا إلى أن الأجزاء التي كانت لا تزال صامدة كانت تشكّل خطرا، وهو ما مكّن فرق الإغاثة من الوصول إلى أقسام كان يتعذّر عليم قبل ذلك بلوغها.

وأشاد رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت بـ"التقدم المذهل" الذي حققته فرق الإنقاذ التي تناوبت على مدار الساعة في موقع الكارثة.

وقال آلان كومينسكي، مسؤول خدمات الإطفاء في ميامي، إن فرق الإنقاذ ركزت عمليات البحث في مواقع السلالم حيث من الممكن أن يكون هناك سكان حوصِروا وهم يحاولون الهرب، وكذلك في داخل الغرف.

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