وفاة 11 شخصاً من الجوع كل دقيقة على مستوى العالم

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

قالت منظمة مكافحة الفقر (أوكسفام) إن 11 شخصاً يموتون على الأرجح من الجوع كل دقيقة، حيث يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجوع على مستوى العالم عدد تلك الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يقتل نحو سبعة أشخاص كل دقيقة.

وحذرت «أوكسفام» من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً مشابهة لظروف المجاعة زاد بمقدار ستة أمثال خلال العام الماضي إلى أكثر من 520 ألفاً، وذلك بسبب «ثلاثة عوامل مميتة»؛ الصراعات، ووباء «كورونا»، وتغير المناخ.

وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان «فيروس الجوع يتكاثر»، نُشر أول من أمس، أن هناك 155 مليون شخص في 55 دولة يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وتضم قائمة أكبر 10 بؤر تواجه خطر الجوع الشديد في العالم، أفغانستان واليمن وجنوب السودان.

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