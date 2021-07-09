9 جرحى في تحطم منطاد بنيوزيلندا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

جرح 9 أشخاص، الجمعة، بينهم اثنان في حالة خطِرة، بعدما تسببت عاصفة بتحطم منطاد يقلهم قرب مدينة كوينزتاون النيوزيلندية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع «ستاف» الإخباري، أن العاصفة جرفت المنطاد أثناء اقترابه من الهبوط، ما أدى إلى اصطدام سلة الركاب بجسر.

وأوضحت تقارير أن جميع الركاب المصابين من نيوزيلندا. ونقلت مروحيات إنقاذ اثنين منهم إلى المستشفى في حالة حرجة. وتحقق السلطات لتحديد ملابسات الحادث.

وأكدت شركة المشغلة للرحلات «صن رايز بالونز»، أن الرحلة انطلقت دون تعقيدات، مؤكدة أن المنطاد كان يقوده طيار متمرس، مبدية انزعاجها الشديد إزاء الحادث.

ولفتت الشركة إلى أنها لم تواجه أي حوادث مماثلة خلال تسييرها رحلات بالمنطاد في المنطقة على مدار 23 عاماً.

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