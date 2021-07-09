حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز "عتبة أليمة"

المصدر: عواصم - أ ف ب

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم الأربعة ملايين وفاة، فيما استعاد المسار الوبائي نشاطه كنتيجة لتفشي متحور "دلتا"، خصوصا في آسيا، حيث أعلنت اليابان، أمس الخميس، أن الألعاب الأولمبية ستقام في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس، خلف أبواب مغلقة في طوكيو.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أول من أمس الأربعاء، أن حصيلة وفيات كوفيد-19 "تجاوزت عتبة أليمة تتمثل في أربعة ملايين وفاة" وحذر بأن "العالم بلغ مرحلة خطيرة" بسبب المتحورات الجديدة ورفع القيود الصحية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4.004.966 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض، نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، الخميس.

وفي القارة الآسيوية التي تضررت بشدة من متحور دلتا الأكثر فتكا، أعلنت الوزيرة اليابانية المكلفة بالإشراف على الألعاب الأولمبية، تامايو ماروكاوا، أمس الخميس، إثر اجتماع مع الجهات المعنية بالأولمبياد وبينها اللجنة الأولمبية الدولية "اتفقنا على عدم حضور جماهير في طوكيو".

وتواجه إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أسوأ موجة وبائية منذ بداية الجائحة مع تسجيلها مئات الوفيات وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة يوميا.

وفي أجزاء أخرى من آسيا، فرض إغلاق في مدينة هو تشي منه الفيتنامية. واعتبارا من الجمعة، سيكون على تسعة ملايين شخص البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، بعد تسجيل 8 آلاف إصابة في المدينة.

أما كوريا الجنوبية التي كانت تعد نموذجا لناحية طريقة التصدي للفيروس، فأعلنت نحو 1300 إصابة جديدة، الخميس، في حصيلة هي الأعلى منذ ظهر الوباء.

وأشارت الحكومة الأسترالية، أمس الخميس، إلى أنها ستسارع في إيصال 300 ألف جرعة من اللقاحات إلى سيدني، في وقت تواجه كبرى مدن البلاد التي تشهد إغلاقا للأسبوع الثالث على التوالي، صعوبات في السيطرة على تفشي دلتا.

وتسبب المتحور دلتا بارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في الولايات المتحدة، أكثر بلد توافرت فيه اللقاحات، وفق بيانات السلطات الصحية.

من جهة أخرى، قالت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، الخميس، إن الوضع الصحي "كارثي" والمنظومة الصحية "انهارت" في البلد الذي يسجل أخيرا أعداد إصابات ووفيات غير مسبوقة محليا جراء تفشي الوباء.

وفي البرازيل التي سجلت ثاني أعلى عدد معلن للوفيات جراء كوفيد، أكدت السلطات أن دلتا بدأ ينتشر سريعا في ولاية ساو باولو الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وفي أوروبا، حذرت فرنسا مواطنيها، أمس الخميس، من السفر إلى إسبانيا أو البرتغال لقضاء عطلاتهم نظرا لارتفاع عدد الإصابات عن الناجمة عن دلتا في البلدين.

وفي روسيا التي سجلت الأسبوع الماضي عددا قياسيا من الوفيات اليومية في موسكو وسانت بطرسبرغ، يزداد الوضع سوءا في حين أن حملة تلقيح السكان بطيئة جدا.

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