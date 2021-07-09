إرجاء تصويت مجلس الأمن على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) ■ أ.ف.ب

أرجئ التصويت في مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية دون موافقة دمشق، بعدما كان مقرراً إجراؤه الخميس، وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الليلة قبل الماضية.

وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة»، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل «يمنح مزيداً من الوقت لاستكمال المفاوضات». وينتهي غداً تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود الساري منذ 2014، والذي تم تخفيضه بشكل حاد في 2020 بضغط من موسكو.

وترفض روسيا منذ بداية الأسبوع أي مناقشة لمشروع القرار الذي اقترحته إيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن.

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