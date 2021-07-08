استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "مجموعة خارجة عن القانون" قامت باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مشيرة إلى أن "الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين".

وأضافت أن "هذه الأعمال التي لا تريد الخير لهذا البلد ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

وكانت قناة السومرية العراقية قد أفادت بإطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأميركية وسط بغداد.

وأشارت القناة نقلا عن مصدر أمني إلى أن صاروخا حاول استهداف محيط السفارة.

وأضاف المصدر أن "منظومة الـ (سي-آر إيه إم) تصدت لصاروخ حاول استهداف محيط السفارة الأميركية".

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