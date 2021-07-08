كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الخميس 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون تشديد قيود التباعد الاجتماعي.



وقالت الحكومة أمس الأربعاء إنها تدس تشديد القيود على التنقل مع تسارع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى، لاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.



وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية 164028 والوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.

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