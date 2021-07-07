أكثر من أربعة ملايين وفاة بـ«كوفيد - 19»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أودى وباء «كوفيد - 19» بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص، كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، مضيفاً أن الحصيلة الحقيقية هي «بالتأكيد» أعلى من ذلك.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بسبب (كوفيد – 19)، وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات».

وحضت منظمة الصحة العالمية (الأربعاء) الدول التي تفكر في رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، على «توخي الحذر الشديد» قائلة، إن انتقال الفيروس سيزداد بغض النظر عن معدلات التحصين المرتفعة.

ورداً على سؤال حول خطط إنجلترا لرفع معظم القيود المفروضة في البلاد اعتباراً من 19 يوليو ، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين خلال المؤتمر الصحافي «أطلب توخي الحذر الشديد في الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في هذا الوقت؛ لأنه ستكون هناك عواقب لذلك».

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