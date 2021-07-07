هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد العراقية

المصدر: بغداد - أ ف ب

استهدف هجوم بـ14 صاروخاً اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار غرب العراق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، وفقا لمتحدث باسم التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم ب14 صاروخا أدى إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة، فيما يتم تقييم الأضرار".

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