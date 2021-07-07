هجوم بطائرات مسيرة مفخخة يستهدف مطار أربيل الدولي

المصدر: بغداد - أ ف ب

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة ليل الثلاثاء مطار أربيل الدولي الذي يقع على مقربة منه القنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كردستان العراق من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما أعلنت سلطات الإقليم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان إنّ الهجوم الذي شُنّ في الساعة 22:30 (19:30 ت غ) "لم يخلّف أيّ ضحايا بشرية أو أضرار مادية وأدّى فقط إلى احترق أعشاب".

من جهته قال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو في تغريدة على تويتر إنّ طائرة مسيّرة مفخّخة انفجرت "بالقرب من قاعدة أربيل الجوية قرابة الساعة 23:15 بالتوقيت المحلّي"، مضيفاً أنّه لم يبلّغ في الحال عن وقوع ضحايا أو أضرار من جرّاء هذا الهجوم.

وكان مطار أربيل حيث توجد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي تعرّضّ في أبريل لهجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة.

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