رصد سلالة "لامبدا كورونا" في 30 دولة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن سلالة فيروس كورونا التي تسمى "لامبدا -Lambda" تم رصدها حتى الآن في 30 دولة منذ ظهورها في بيرو، ونقلت الصحيفة عن دارسة أجرتها كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك أن لقاحي فايزر وموديرنا فعالين ضد سلالة "لامبدا".

وأشارت الدراسة إلى أن العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة سيظل فعالاً أيضاً ضد سلالة "لامبدا -Lambda".

وأوضحت الصحيفة أنه تم تأكيد ثماني حالات إصابة بسلالة لامبدا -Lambda في بريطانيا، لافتة إلى أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية التطعيم على نطاق واسع والذي سيحمي الأفراد من المرض ويقلل من انتشار الفيروس ويبطئ ظهور متغيرات جديدة".

وتم اكتشاف متغير لامبدا -Lambda لأول مرة في بيرو العام الماضي، وصنفت منظمة الصحة العالمية الطفرة على أنها نوع عالمي في 14 يونيو الماضي.

وتشكل سلالة لامبدا 81 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيرو، وانتشرت أيضا في دول أخرى بأميركا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين والإكوادور.

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