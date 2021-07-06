روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ "كورونا" منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا الاتحادية 737 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 139ألفا و316 حالة وفاة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في بيان له إن عدد الإصابات اليومية شهد انخفاضا بتسجيل 23378 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس الذي شهد / 24353 إصابة / ليصبح إجمالي عدد الحالات خمسة ملايين و 658 ألفا و672 إصابة مع تماثل 18411 مريضا للشفاء منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين خمسة ملايين و101 ألف و 852 شخصا.

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