مصر تنفي تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف عبء الموازنة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أمس أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهـــاز الإداري للدولــة.

وشدد على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تدريب 49 ألفا و360 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حتى 19 يونيو الماضي، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و20 ألفا و772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات، و2091 موظفا على البرامج التخصصية، وتضم الخطة التنفيذية لتدريبهم حزمة برامج أساسية تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية.

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