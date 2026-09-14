%99.6 التزام شرطة دبي بالموازنة المعتمدة من الحكومة

حققت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي 99.6% في مؤشر الالتزام بالموازنة المعتمدة من الحكومة، فيما بلغت نسبة الترشيد 13.9% متجاوزة المستهدف المحدد عند 12%، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق.

جاء ذلك خلال تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء والإنجازات والمشاريع والمبادرات التطويرية.

واطلع على الإنجازات التي حققتها الإدارة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق اتفاقية التحول اللانقدي والوصول إلى نسبة تحول بلغت 95.57%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في إطار توجه شرطة دبي نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

كما اطلع على المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الإدارة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير آليات العمل وتسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرار ورفع مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.

واستعرضت الإدارة جهودها في مجال الابتكار وحماية النتاج الفكري، التي أسفرت عن تسجيل ستة مصنفات فكرية خلال عام 2025، في إطار ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين على تطوير الحلول والممارسات المالية النوعية.

وأكد الفريق عبدالله المري أهمية القطاع المالي ودوره في دعم المنظومة الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المالي والعمل وفق متطلبات وتوجهات حكومة دبي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.

ووجّه بمواصلة تطوير منظومة العمل المالي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز دقة البيانات والتنبؤات المالية، إلى جانب العمل الاستباقي على رصد التحديات ومعالجتها وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين المستمر.

الفريق عبدالله المري:

• تعزيز كفاءة إدارة الموارد يضمن استدامتها، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.