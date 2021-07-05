روسيا تحبط مخططاً إرهابياً لـ"داعش"

المصدر: موسكو - واس

أحبطت روسيا اليوم سلسلة من الهجمات الإرهابية، خطط لها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم، أنه أحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في مدينة موسكو، ومقاطعة أستراخان، وجمهورية قبردينو بلقاريا، التي تم التخطيط لتنفيذها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين​​​.

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