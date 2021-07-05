تشميع محل شهير لبيع "السمين" في مصر.. الرغيف كان بـ 5 جنيهات !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إغلاق وتشميع محل شهير لبيع "السمين" (لحوم مطهوة في الزيت والدهون) في منطقة المطرية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملي هو أملي – حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية "الرغيف بــ 5 جنيه") ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية، وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستهداف المحل المشار إليه "بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news