القوات الأفغانية تعتزم شن هجوم مضاد في أقاليم البلاد الشمالية

المصدر: موسكو – رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مستشار للرئيس الأفغاني أشرف غني قوله اليوم الاثنين إن قوات الحكومة الأفغانية تعتزم شن هجوم مضاد في أقاليم البلاد الشمالية بعد أن خسرت مناطق لصالح حركة طالبان.

وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب، وهو في موسكو اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين كبار، للوكالة في مقابلة إن القوات الحكومية لم تتوقع هجوم طالبان لكنها ستشن "بالطبع وبالتأكيد" هجوماً مضاداً.

وتدير روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان وهي جمهورية سوفيتية سابقة على الحدود مع أفغانستان.

وفي بيان منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الاثنين إن القنصلية الروسية في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان علقت عملها بسبب المخاوف الأمنية.

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