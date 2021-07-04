إثيوبيا: عملية إنشاء سد النهضة تسير وفق الجدول المخطط

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، أن عملية إنشاء سد النهضة تسير وفق الجدول المخطط لها.

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "وزارة الزراعة والري الإثيوبية وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، قامت أمس السبت، مع المقاولين بإجراء تقييم لموقع سد النهضة.

وتابع بيكيلي مؤكدا أن "عملية تشييد سد النهضة تسير في موعدها المحدد وكما هو مخطط له، وذلك بفضل الآلاف من عمال البناء والاستشاريين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول المشروع".

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