رئيس الوزراء الإسرائيلي: الأمور تغيرت.. وأي عنف من غزة سيقابل برد قوي

المصدر: تل أبيب - د ب أ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل لا تريد المساس بسكان قطاع غزة ولكنها سترد على أي عنف بشكل قوي.

وعقّب على الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي مساء أمس ردا على انطلاق بالونات حارقة من غزة بالقول:«الأمور قد تغيرت».

وقال بينيت، الذي تسلمت حكومته مهامها الشهر الماضي،:«إسرائيل تريد الهدوء ولا نريد المساس بسكان قطاع غزة، ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات ستقابل برد قوي».

وأضاف:«نعمل أيضا على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ولكن بدون حقائب الدولارات»، في إشارة إلى المساعدات الخارجية التي تقول إسرائيل إن حركة حماس تستفيد منها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء أمس موقعين لحماس في غزة، ردا على استمرار إطلاق بالونات حارقة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

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