أكراد سورية يسلمون روسيا 20 طفلا من عائلات «داعش»

المصدر: القامشلي - أ ف ب

سلّمت الإدارة الذاتية الكردية السبت في مدينة القامشلي في شمال شرق سورية وفداً دبلوماسياً روسياً عشرين طفلا فقدوا أباءهم المرتبطين بتنظيم «داعش»، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لفرانس برس أنه «تم تسليم عشرين طفلاً من الجنسية الروسية كانوا في مخيم روج» إلى الوفد الروسي السبت.

وأضاف المصدر أن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و16 عاما.

وكانت موسكو قد استلمت من الإدارة الذاتية الكردية في أبريل 34 طفلاً من أبناء العائلات المنتمية بتنظيم «داعش».

وروسيا من أولى القوى الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات ترحيل لمواطنيها من سورية والعراق، وتسلمت حتى الآن أكثر من 200 شخص من سورية.

وتتردّد غالبية الدول، لا سيما الأوروبية في الاستجابة لدعوة الأكراد. وقد رحّل بعضها مثل فرنسا عددا محدودا من الأطفال بينهم أيتام.

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