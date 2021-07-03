العثور على جثتين والبحث عن نحو 20 مفقوداً بعد انهيار أرضي في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

دمر انهيار طيني ضخم، ناجم عن سقوط أمطار غزيرة العديد من المنازل في اليابان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه جرى العثور على جثتين وسط الأنقاض. ولا تعرف أماكن حوالي 20 شخصا، بعد الحادث الذي وقع في منطقة "أتامي" بمقاطعة "شيزواكا"، جنوب غرب طوكيو.

ويبحث عمال الإنقاذ عن المفقودين.

أخبرت السلطات نحو 25 ألف شخص بالانتقال إلى أماكن إقامة آمنة فيما أعلنت الحكومة حالة طوارئ في المنطقة. وتم إرسال الجيش لتقديم المساعدة.

وحدث الانهيار الطيني بعد سقوط أمطار غزيرة، على طول الساحل الياباني في المحيط الهادي.

وأدت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى اضطرابات في خدمات السكك الحديد بما في ذلك القطار الطلقة فائق السرعة.

يذكر أنه خلال السنوات العشر الماضية، وفقا لبيانات رسمية، كان هناك متوسط حوالي 1500 انهيار أرضي سنويا في اليابان وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه في العقد السابق.

ويعزو خبراء ذلك إلى زيادة هطول أمطار بسبب التغير المناخي.

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