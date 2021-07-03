719 وفاة ضحايا موجة الحر في غرب كندا

المصدر: تورنتو - وام

ارتفع عدد ضحايا موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا على مدار خمسة أيام إلى 719 وفاة، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض مناطق الغرب الكندي إلى نحو 49 درجة مئوية.

ونقل عن رئيسة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا ليزا لابوانت ان أن غالبية الضحايا من كبار السن الذين تم العثور عليهم وكانوا بمفردهم في منازل لم تكن جيدة التهوية.

وذكر خبراء في الأرصاد الجوية ان صواعق البرق في غرب كندا على مدار اليومين الماضيين ارتفعت بنحو عشرة أضعاف مثيلاتها في الوقت نفسه من العام الماضي مدفوعة بموجة حر قياسية. وحذر الخبراء من مزيد من الصواعق اليوم وغدا والتي قد تزيد من حرائق الغابات في ظل هبوب رياح قوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news