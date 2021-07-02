    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بالعاصمة الصومالية

    المصدر:
    • مقديشو - د ب أ
    التاريخ:

    قال مسؤول أمني صومالي لوكالة الأنباء الألمانية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم انتحاري استهدف مطعما في مقديشو ليل الجمعة بينهم منفذ الهجوم.

    كما أصيب عشرة أشخاص في الهجوم، بحسب المسؤول الأمني ​​محمد عبدي.

    أوضح عبدي أنه تم تنفيذ الهجوم عند مفترق جوبا أثناء ازدحام المرور في ساعة الذروة المسائية في حي شيبيس، وهى منطقة مزدحمة بالمدينة.

    وكان من بين القتلى اثنان من عناصر الأمن.

    قبل ساعات قليلة من الهجوم، قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف جنودا حكوميين في بلدة أودينلي.

    وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجومين عبر شبكتها الإذاعية، «راديو الأندلس».

    طباعة
    أعلى