روسيا تحجب مواقع إلكترونية تبيع وثائق طبية مزورة

المصدر: موسكو - د ب أ

قال مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس، إن السلطات الروسية حجبت العديد من المواقع التي تبيع وثائق طبية مزورة منذ بداية العام.

وتقيد اللوائح الجديدة في روسيا أنشطة الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، أو تطلب منهم تقديم دليل على خضوعهم لاختبارات الكشف عن الإصابة بالمرض.

من بين أكثر من 200 موقع تم حجبهم منذ بداية عام 2021، باع الكثير منها مستندات مزورة، بعضها يحمل الرموز المطلوبة التي تمكن الأشخاص من دخول المطاعم في موسكو، على سبيل المثال، وفقا لمكتب المدعي العام.

وتعد رموز "كيو أر" دليلاً رقمياً على أن المواطنين قد تم تطعيمهم ومن المفترض أن يتم تنزيل هذه الرموز من موقع تديره الحكومة.

ومع ذلك، فإن هذا مستحيل بالنسبة للأشخاص القادمين من الخارج غير المسجلين في منظومة الرعاية الصحية الروسي.

كما اشتكى العديد من الروس من أن المنظومة تعاني من عيوب فنية.

من جهة أخرى، أعلنت روسيا عن معدلات إصابة جديدة يومية قياسية وأرقام قياسية للوفيات، بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا من فيروس كورونا.

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