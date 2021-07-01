إعطاء 3.06 مليار جرعة من لقاح كورونا حول العالم

المصدر: نيويورك - د ب أ

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 182.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.06 مليار جرعة.

وبحسب البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 182 مليونًا و205 آلاف حالة وإجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و947 ألف حالة.

يُذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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