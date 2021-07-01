إيران.. غلام إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا لـ رئيسي

المصدر: طهران - د ب أ

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه أصدر أمرا بتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عن الموقع أن المرشد أمر بتعيين غلام حسين محسني إيجئي في المنصب.

ويأتي التعيين الجديد بعد فوز الرئيس السابق للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران في يونيو.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في أغسطس.

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