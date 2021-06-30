تعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيسا لوزراء الجزائر

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أيمن بن عبد الرحمن، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

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