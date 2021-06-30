بالفيديو.. مليون سؤال وجهه الروس للرئيس بوتين على "الخط المباشر"

المصدر: موسكو - وام

تجاوز عدد الأسئلة التي وجهها المواطنون الروس للرئيس بوتين في حواره السنوي المباشر بنسخته الـ18 مع الشعب الروسي "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" أكثر من مليوني سؤال.

ومن المتوقع ان يستمر "الحوار المباشر" الذي بدأ عند الساعة 12:00 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ساعات عدة، حيث سيجيب خلاله الرئيس الروسي على المئات من الاسئلة الموجهة إليه، والتي تخص القضايا الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والأجندة الدولية، والمسائل التي تخص الحياة والوضع الداخلي للشعب الروسي وبالأخص المسائل والمواضيع الأكثر تداولاً والمتعلقة بالرعاية الصحية وبخاصة في فترة تفشي جائحة "كورونا"، بالإضافة لمواضيع تتعلق بالتعليم واستعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، ومواضيع السياحة والصناعة.

وتم توجيه أكبر عدد من الأسئلة عبر مركز الاتصال العام، فيما تم استلام بقية الاسئلة الموجهة للرئيس بوتين عبر شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني أو على شكل رسائل هاتفية قصيرة، فضلاً عن تطبيق الاتصال المرئي المباشر مع الاستديو" وجرت العادة أن يبلغ عدد المكالمات ذروته خلال البث المباشر.

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتلقى بوتين رقما قياسيا من الأسئلة (أكثر من 3.2 مليون) خلال 'الخط المباشر' عام 2015، فيما تجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013

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