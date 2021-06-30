وزير خارجية كوريا الجنوبية يخضع للعزل الذاتي

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أعلن مسؤولون، أمس، أن وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، دخل العزل الذاتي، بعد أن ثبتت إصابة أحد ركاب رحلة كان على متنها أثناء عودته إلى البلاد، بعد جولة في دول بجنوب شرق آسيا، بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزير الخارجية وصل سيؤول، السبت الماضي، قادماً من إندونيسيا، آخر محطة في جولته التي استغرقت أسبوعاً، وتضمنت أيضاً فيتنام وسنغافورة.

وقالت وزارة الخارجية إن السلطات الصحية أبلغت الوزير أنه ثبت إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا، مضيفة، أنها طلبت منه العزل الذاتي لمدة 14 يوماً، بموجب قواعد الحجر الصحي.

وكانت نتائج اختبارات يونغ ووفده سلبية، عندما خضعوا للاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا عند وصولهم.

وقال مسؤول في الوزارة إن الوزير ألغى خطته لحضور اجتماع الجمعية الوطنية.

وقال المسؤول «الوزير يونغ سيعمل من المنزل خلال فترة العزل الذاتي التي حددتها السلطات الصحية».

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