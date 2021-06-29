«التمييز» الأردنية تؤيد أحكام الإعدام في قضية «فتى الزرقاء»

المصدر: عمان - بترا

أيَّدت محكمة التمييز الأردنية اليوم الثلاثاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية «فتى الزرقاء»، التي تضمنت الحكم بالإعدام شنقًا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين، تراوحت بين 10 و15 عامًا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وتوصلت محكمة التمييز في قرارها إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر الماضي؛ إذ اختطف عدد من الأشخاص في محافظة الزرقاء بالأردن فتى، يبلغ من العمر 16 عامًا، قبل أن يقطعوا ذراعيه، ويفقؤوا عينيه، ويتركوه في مكان مهجور انتقاما من والده بمزاعم «ارتكابه» جريمة بحق أحد أقربائهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news