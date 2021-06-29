بالفيديو.. "بائع بطيخ" يثير ردود أفعال غاضبة وتعاطف تونسي واسع بعد اعتقاله

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عن تضامنهم مع بائع البطيخ زياد الفرشيشي بعدما أقدمت السلطات المختصة على اعتقاله.

وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت البائع المتجول الذي يبيع البطيخ على شاحنته إثر انتشار مقطع مصور له على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرمي البطيخ أمام أحد مراكز الحرس الوطني بولاية بن عروس شمالي البلاد، احتجاجا على ما قال إنه ابتزاز من رجال الأمن ومحاولات لإجباره على دفع إتاوة.

وأكد مسعود الفرشيشي، والد البائع المتجول، لصحف محلية أن السلطات أوقفت ابنه زياد، أمس الاثنين، بسبب إلقائه حمولة شاحنته أمام مركز أمني.

ونقلت مواقع تونسية عن والد زياد قوله إن ابنه يعاني مع زوجته من إعاقات جسدية، وأنه يعيل كافة أفراد أسرته، واتهم الشرطة بتلفيق تهمتين من بينها السكر في مكان عام.

وقد عبر العديد من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع زياد إذ كتب أحدهم قائلا: "كيف يمكن مناقشة أي مخطط اقتصادي على مستوى وطني إذا كان مواطن يتكلف قرضا لشراء شاحنة وشحنة دلاع يقع تحت طائلة التعطيل لأن أعوان حفظ النظام يبتزونه".

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