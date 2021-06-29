ملتقى الحوار الليبي يضع شروط الترشح للرئاسة

المصدر: جنيف ■ وكالات

اتفق الحضور في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد في جنيف ويستمر أربعة أيام، على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.

ووضعوا بعض الشروط للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات.

وحسب الاتفاقات في الملتقى، فسيتشكل البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره سبها، علماً أنه سيتم تخصيص 30% من المقاعد للمرأة، و3% لكل مكون ثقافي ليبي، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

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