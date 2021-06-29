عون يطالب بإجراءات سريعة للتخفيف من أزمة المحروقات المفتعلة

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة أزمة المحروقات المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع «تويتر» أمس، إن عون تابع تطور أزمة المحروقات في البلاد، فأجرى اتصالات شملت وزير الطاقة والإدارات المعنية في الوزارة.

وأضافت أن عون اتصل بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وعدد من القادة الأمنيين وطلب منهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين.

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