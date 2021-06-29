مصر قلقة من تنامي نشاط «داعش» في إفريقيا

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الإفريقية، مشدداً على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد شكري، أمس، التزام بلاده الكامل بدعم جهود التحالف الدولي ضد «داعش» من خلال تبنيها لمقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تستند إلى البعد الأمني فقط.

وقال شكري، خلال مشاركته أمس في الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد «داعش»، إن مصر تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفكرية من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الديني وتفكيك الخطاب المغلوط الذي تستند إليه العناصر الإرهابية، منوهاً في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذي يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.

وأضاف أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطراً حقيقياً، على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق وسورية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، شدد شكري على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.

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