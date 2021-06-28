99% من وفيات كورونا في أميركا يجمعها قاسم مشترك واحد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة مدى فعالية اللقاحات بعد تحليلها لبيانات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث اشتركت 99% من حالات الوفاة بالجائحة في الولايات المتحدة بشيء واحد، وهو عدم تلقي اللقاح.

ووفقا لموقع "ساينس ألرت" المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية، فإن من بين 18000 حالة وفاة، كان هناك 150 شخصا تم تطعيمهم بالكامل أي 0.8% فقط.

وفي حين تم إدخال أكثر من 853000 إلى المستشفى بسبب كوفيد - 19 في مايو الماضي، كان أقل من 1200 منهم أو حوالي 0.1% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك وفقا للبيانات المتوفرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

بدورها، قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال مؤتمر صحافي، أن اللقاحات "فعالة بنسبة 100% تقريبا"، معتبرة أنه "يمكن الوقاية من كل حالة وفاة بين البالغين بواسطة التطعيم"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 45% من الأميركيين تلقوا التطعيم بالكامل، أي الجرعتين.

ويأتي هذا في وقت يحث فيه كبار مسؤولي الصحة على التطعيم لأن سلالة دلتا الهندية، الأكثر قابلية للانتقال، أصبحت مصدر قلق متزايد.

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