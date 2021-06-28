ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية

المصدر: ويلنغتون ■ أ.ف.ب

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رسميّاً أول من أمس، حملة انتخابات منتصف الولاية، وذلك خلال تجمّع في أوهايو أحيا أجواء مهرجاناته الخطابيّة الحماسيّة، وسط تركيزه على الاقتراع الرئاسي لعام 2024.

والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، يبدو راغباً في الترشح لانتخابات 2024، لكنه لم يتطرق بشكل واضح في الخطاب الذي استمر 90 دقيقة في مركز للمعارض، إلى مستقبله السياسي حتى عندما كانت الحشود تهتف «أربع سنوات أخرى».

لكنه دغدغ مشاعرهم عندما أشار إلى احتمال القيام بمسعى جديد للفوز بالرئاسة. وقال «قد نضطر إلى الفوز بها مرة ثالثة. ذلك ممكن».

وبشأن قضايا أخرى تنقل ترامب بين الهجرة والجريمة وحق حيازة السلاح وأفغانستان وإيران وغيرها، بأسلوبه المعروف. وكرر تأكيداته أن جو بايدن كارثة، وقال «جو بايدن يدمر أمتنا أمام أعيننا».

وتطرق مرة أخرى إلى تأكيداته بفوزه في انتخابات نوفمبر، وبأن بايدن فاز بها عن طريق التزوير.

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