بلينكن: إسرائيل بحاجة إلى الانخراط في قضايا الفلسطينيين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والتقى بلينكن مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في روما.

وأعرب لبيد لنظيره الأميركي في اول لقاء بينهما الأحد عن قلقه إزاء المحادثات الجارية بشأن إيران، لكنّه تعهّد اتّباع نهج أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة.

وقال لبيد في مستهل الاجتماع مع بلينكن إن «لدى إسرائيل تحفظات شديدة بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي يتم الإعداد له في فيينا. نعتقد أن السبيل لبحث هذه الخلافات هو من خلال حوارات مباشرة ومهنية، وليس في مؤتمرات صحافية».

وتابع لبيد «في السنوات الأخيرة ارتُكبت أخطاء»، في إشارة إلى التقارب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والحزب الجمهوري الأميركي، وأضاف «سوف نصلح سويا تلك الأخطاء».

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