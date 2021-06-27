أكثر من نصف سكان ألمانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أمس، بأن أكثر من نصف سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك بعد مضي ستة شهور على بدء حملة التطعيم، وأن أكثر من ثلث السكان حصلوا على الجرعة الثانية.



وأوضحت بيانات المعهد أن نحو 44.4 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل (أي ما يعادل 53.3% من السكان)، فيما حصل 28.9 مليون شخص على الجرعة الثانية (أي 34.8% من السكان).



وبلغت الحصيلة اليومية لجرعات كورونا التي تم إعطاؤها أول من أمس 852 ألفاً و814 جرعة.



من جانبه، كتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على «تويتر» أن ألمانيا تجاوزت بريطانيا لأول مرة من حيث العدد المطلق لعدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم التي تم إعطاؤها.



يذكر أن بريطانيا تسود فيها سلالة «دلتا» التي تتسم بطابع معد على نحو خاص، كما تتزايد نسبة هذه السلالة بين العينات الإيجابية لمرض «كوفيد-19» في ألمانيا.



وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا بدأت رسمياً في 27 ديسمبر الماضي.

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