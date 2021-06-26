لودريان: أوروبا تحتاج إلى حوار «عالٍ» مع روسيا

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

جدّدت فرنسا تأكيدها أمس، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعقد حواراً «على مستوى عالٍ» مع روسيا، بعدما فشلت باريس وبرلين في الحصول على دعم كافٍ من الدول الأعضاء في التكتل للعودة إلى الحوار بين موسكو وبروكسل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في باريس، «ينبغي على أوروبا أيضاً أن تتحدث على مستوى عالٍ مع روسيا»، و«بصرامة» كما فعل الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو في جنيف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news